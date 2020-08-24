شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: استئناف العمل بوحدة الليزر بههيا بعد توقف أكثر من 4 شهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، أنه بناء على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، وفي إطار خطة المديرية لتفعيل جميع التخصصات الطبية بمستشفيات الصحة بالمحافظة، والعمل بكامل طاقتها، تم إستئناف العمل بوحدة الليزر بمركز ههيا للحروق والجراحات التكميلية، تحت إشراف مدير المستشفي، ومدير مركز الحروق، بعد توقف دام لأكثر من أربعة أشهر بسبب تطبيق إجراءات كورونا.

وأفادت المديرية، في بيان لها اليوم، أن الوحدة استقبلت عدد من الحالات المرضية، والتي أجريت لها جلسات الليزر منها جلسات لإزالة ندبات ما بعد الإصابة بالحروق، وجلسات تكميلية، بمشاركة الدكتور ناجي عبدالهادي استشاري الجلدية والليزر ومشرف الوحدة، والدكتور ماهر سرحان، والدكتورة أسماء الدسوقي أخصائي الجلدية والليزر.