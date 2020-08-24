القبض على عاطلين متهمين بسرقة فيلا نجل الإعلامية سهير شلبى بالتجمع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال المباحث بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من القبض على عاطلين متهمين بسرقة محتويات فيلا نجل الإعلامية سهير شلبي بالتجمع الخامس، وتحرر محضر بالواقعة. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغًا من قسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بتعرض نجل الإعلامية سهير شلبي لواقعة سرقة مجوهرات والماس و2 جهاز لاب توب وأموال من داخل فيلته بدائرة القسم بأسلوب كسر الباب. Advertisements وانتقل رجال المباحث للمكان، بعد تفريغ الكاميرات كشف عن أن وراء الواقعة، عاطلين وتم القبض عليهم، وتبين من خلال الكشف الجنائي لهما سبق اتهامهما في عده قضايا سرقة، واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وقاما أيضًا عقب السرقة بالتوجه لصاحب محل مجوهرات لبيع المسروقات التى تم إعادتها بالكامل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين.

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