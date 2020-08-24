شكرا لقرائتكم خبر عن الخطة القومية للطرق تجعل مصر محورا للتجارة العالمية فى تغطية لتليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد حسن مهدى، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، بالمشروع القومى للطرق، قائلاً:"التطوير الكبير في موانئ مصر والطرق الداخلية سيساهم في زيادة حركة التجارة العالمية"، لأن هناك علاقة قوية بين الاقتصاد وشبكة الطرق، مصر تعمل على جميع المحاور هناك مشروع قومى للطرق، ومشروع قومى لتطوير السكك الحديد، كما تم افتتاح منذ أيام مرحلة جديدة من مترو الأنفاق".

وأكد حسن مهدى، فى تصريحات لـ"تليفزيون الخليج 365"، أن ما تقوم به وزارة النقل من تطوير شبكة الطرق ومحاور الطرق الجديدة فهى تخدم التجارة الدولية، وتزيد من ثقة المستثمر الأجنبى والمحلى.

وتابع أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس: "الدولة بدأت في 2014 إقامة مشروعات للقضاء على البطالة، والبدء في التنمية العمرانية التي تعتمد على محاور الطرق الجديدة، وتم إنشاء العديد من المصانع التي ظهرت مع بدء المشروع القومى للطرق، لافتًا إلى أن المشروع القومى للطرق ليس فقط لتسهيل حركة نقل المواطنين ولكنه جزء من التنمية الشاملة التي تشهدها مصر".