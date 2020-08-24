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النائب العام يأمر بضبط المتهمين بالاعتداء على فتاة فندق فيرمونت ومنعهم من السفر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين في واقعة التعدى على فتاة بفندق (فيرمونت) عام 2014، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

 

وأكدت «النيابة العامة» أنها أجرت تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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