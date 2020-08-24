أخبار مصر

تجديد تعيين محمد القوصى رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد تعيين محمد القوصى رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القرار رقم 457 لسنة 2020 بالتصديق علي تجديد تعيين الدكتور محمد القوصى في وظيفة الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 20 أغسطس 2020.

 

Advertisements

والدكتور محمد القوصي كان قد أشرف على إطلاق أول قمر صناعى لمصر 2007، وشارك في وضع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية واللائحة التنفيذية الخاصة بها، فضلًا عن وضع مشروع قانون الفضاء المصري، ومشروع إنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالمدينة الفضائية بالقاهرة الجديدة، والتي تم التخطيط المبدئي لها لتحتوي على كل الأنشطة الفضائية بمصر.

 

وكان الرئيس السيسي قد أصدر في أغسطس 2019 قرارا بتشكيل مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية لمدة سنتين برئاسة مجلس الوزراء وعضوية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرئيس التنفيذي للوكالة، ورئيس أكاديمية البحث العلمي، ونخبة من الشخصيات المعنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجديد تعيين محمد القوصى رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا