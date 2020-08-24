شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتقدم عدة مراكز فى مؤشر المهارات العالمية 2020.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف أوضح من خلاله أن مصر تقدمت عدة مراكز في مؤشر المهارات العالمية 2020- الصادر عن منصة كورسيرا - مقارنة بالعام الماضى وذلك في المؤشرات الفرعية الثلاثة وهى مهارات الأعمال والمهارات التكنولوجية وعلوم البيانات والتى يتم قياسها على 60 دولة.

وكان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم 2020.

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وأوضح الانفوجراف أن مصر الـ3 عربيا والـ42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020 .