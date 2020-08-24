شكرا لقرائتكم خبر عن مرور أكبر سفينة حاويات بالعالم عبر قناة السويس بحمولة 240 ألف طن و24 ألف حاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خلال استعراضه بيان حركة الملاحة بالقناة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ بداية العام الحالى وحتى الآن؛ مشيراً إلى زيادة أعداد السفن المارة بالقناة مقارنةً بالعام الماضى، بما فيها مرور أكبر سفينة حاويات فى العالم عبر القناة، وذلك بحمولة حوالى 240 ألف طن و24 ألف حاوية، وهو ما أكد قدرة قناة السويس على استيعاب الحركة الملاحية للجيل الجديد من الحاويات العملاقة.

وقد وجه الرئيس فى هذا الصدد خلال الاجتماع بالاستمرار فى مشروعات الهيئة فى إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحى وكافة مرافقها، وذلك لتعزيز تنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية.

كما أوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة حققت مؤشرات إيجابية مكنتها خلال الفترة الماضية من الصمود خلال جائحة كورونا، وذلك باتباع سياسات تسويقية مرنة وفق استراتيجية إدارة الأزمات بالهيئة، مما انعكس على أعداد رحلات مرور السفن والحمولات والإيرادات الكلية للقناة.

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وفيما يتعلق بتأثير قناة السويس الجديدة على مؤشرات الأداء لهيئة قناة السويس، أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس الجديدة قد مثلت قيمة مضافة كبيرة، الأمر الذي عكسته بيانات الاداء والحركة الملاحية المسجلة خلال الخمس سنوات الماضية منذ افتتاحها وحتى الآن (2015-2020)، مقارنةً بالخمس سنوات خلال الفترة من 2010-2015، حيث زادت أعداد السفن المارة بالقناة و مجمل الحمولات التجارية وارتفاع صافي الإيرادات.

كما عرض رئيس هيئة قناة السويس جهود دعم القدرات وتطوير الكوادر البشرية وتمكين الشباب داخل الهيئة، حيث وجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة هذا النهج الداعم لنماذج الشباب المتميز، واستمرار تطويرهم وصقلهم على نحو منتظم، مع صياغة آلية لعرض رؤاهم وأفكارهم للتطوير والتعامل مع التحديات التي تواجه الهيئة.

وكان السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع، اليوم الإثنين، مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مشيرًأ إلى أن الاجتماع تناول متابعة تطورات نشاط هيئة قناة السويس ومشروعاتها المختلفة.