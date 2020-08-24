شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها تحديد يوم السبت المقبل لإعلان نتيجة تنسيق القبول بالجامعات للمرحلة الأولى، إضافة إلى توجيه الرئيس عبد السيسي بالاستمرار فى تطوير قناة السويس ومجراها الملاحى وكافة مرافقها، وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، وارتفاع سعر الذهب.

وفيما يلى موجز أخبار مصر..

السيسي يوجه بالاستمرار فى تطوير قناة السويس ومجراها الملاحى وكافة مرافقها.. الفريق أسامة ربيع يعلن مرور أكبر سفينة حاويات بالعالم عبر القناة.. ويؤكد: حققنا مؤشرات إيجابية مكنت القناة من الصمود بوجه كورونا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حيث أكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات نشاط هيئة قناة السويس ومشروعاتها المختلفة.

تنسيق 2020.. العليا للتنسيق تجتمع الجمعة لحسم مصير 149685 من طلاب الثانوية العامة.. إعلان نتيجة المرحلة الأولى السبت.. السيد عطا يطالب بالالتزام بالمواعيد المحددة ويؤكد: لا إعادة لترشيح الطلاب بعد إعلان النتائج

تحسم اللجنة العليا للتنسيق مصير 149685 طالب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2019/2020 ، إجمالى عدد الطلاب بالمرحلة الأولى للتنسيق وفقا للحد المعلن من وزارة التعليم العالى للشعب العلمية والهندسية والأدبية، وكشفت مصادر مسئولة من وزارة التعليم العالى، أن اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، ستعقد اجتماعا يوم الجمعة المقبلة لحسم أعداد المقبولين بالمرحلة الأولى للتنسيق، ومناقشة نتيجة المرحلة الأولى تمهيدا لإعلانها للطلاب.

مصر تواصل تكثيف رحلات الجسر الجوى لتقديم المساعدات العاجلة إلى لبنان

استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات العاجلة، واستمرار تقديم الدعم إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية لتجاوز الأزمة الراهنة.

الفريق محمد فريد يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى "إعصار 60"

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية، لمشروع مراكز القيادة الخارجى (إعصار 60) والذى تجريه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى واستمر لعدة أيام، والذى يأتى فى إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات، وحدات القوات المسلحة.

حديقة الحيوان تفتح أبوابها بعد إغلاق طويل جراء أزمة كورونا.. تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى.. ومسئول حدائق الحيوان بالزراعة: استقبلنا 1500 زائر... وبيت الشمبانزى والدببة وحديقة الطفل والزواحف الأكثر جذبا للزوار

فتحت جميع حدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات وحديقة الأسماك أبوابها اليوم الاثنين بعد إغلاقها لمدة تجاوزت 6 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، فيما قررت وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة لهيئة الخدمات البيطرية تشديد إجراءات الدخول وفقا للشروط المعلنة من وزارة الصحة وقواعد الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان.

وزير الإسكان: تنفيذ 42 دوراً بالبرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم حتى الآن تنفيذ 42 دورا بالبرج الأيقونى بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن المنطقة تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

الصحة: 67.7% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

كشف بيان وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية إلى 67.7% بعد تسجيل 65927 حالة تعافي حتى الآن .

الضرائب: إلزام الأشخاص بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا من يناير 2021

أكد "رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب" أن المصلحة حريصة على نشر الوعى الضريبى ، من خلال الندوات التى تقوم بتنظيمها بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى المختلفة وكذلك مؤسسات المجتمع الضريبى ،لافتا إلى أنه من خلال هذه الندوات يتم إلقاء الضوء على مستجدات التطوير الذى تشهده المصلحة وانعكاس ذلك على الخدمات التى تقدمها للممولين.

البرلمان يوافق على عدم تجديد رخصة تسيير مركبات النقل إلا بعد سداد الضريبة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على المواد المنظمة لالتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومنها المادة 10 عقب مناقشات دارت بين رئيس المجلس والحكومة حول عدم وضوح نوع الضريبة المفروضة على صاحب المركبة.

Advertisements

تجديد تعيين محمد القوصى رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القرار رقم 457 لسنة 2020 بالتصديق علي تجديد تعيين الدكتور محمد القوصى في وظيفة الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 20 أغسطس 2020.

الجنيه يرتفع 4 قروش أمام الدولار.. والعملة الأمريكية تسجل 15.85جنيه

شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الاثنين 24-8-2020، انخفاضا ملحوظا بأسعار الدولار بمقدار ما بين 3 لـ 4 قروش، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأحد، حيث انخفض فى البنك الأهلى المصرى بمقدار 3 قروش ليسجل 15.85 جنيه للشراء، و15.95جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع، وفى بنك أبو ظبى الإسلامى انخفض 4 قروش ليسجل 15.85 جنيه للشراء، و15.95 جنيه للبيع مقابل سعره 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم ترتفع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 860 جنيها للجرام

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمستهل تعاملات الأسبوع بقيمة 4 جنيهات عقب هبوط جنيهين صباحاً، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 860 جنيها للجرام، مع استمرار تذبذب أسعار أوقية الذهب عالمياً ما بين 1948 إلي 1955 دولارا.

مرور أكبر سفينة حاويات بالعالم عبر قناة السويس بحمولة 240 ألف طن و24 ألف حاوية

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خلال استعراضه بيان حركة الملاحة بالقناة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ بداية العام الحالى وحتى الآن؛ مشيراً إلى زيادة أعداد السفن المارة بالقناة مقارنةً بالعام الماضى، بما فيها مرور أكبر سفينة حاويات فى العالم عبر القناة، وذلك بحمولة حوالى 240 ألف طن و24 ألف حاوية، وهو ما أكد قدرة قناة السويس على استيعاب الحركة الملاحية للجيل الجديد من الحاويات العملاقة.

نشرة منتصف اليوم لتليفزيون الخليج 365.. تفجير بشمال لبنان.. تنفيذ 42 دوراً بالبرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية.. وزير خارجية أمريكا: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. وصالح جمعة يدخل حسابات فايلر

قدم"تليفزيون الخليج 365"، نشرة أخبار منتصف اليوم، من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم نسرين فؤاد ورغدة بكر، والتي تم فيها استعراض أبرز وأهم الأخبار المحلية والعالمية على مدار اليوم، وبدأت نشرة منتصف اليوم بالخبر الخاص بإقدام شخص على تفجير نفسه، خلال محاصرته من قبل قوات الأمن اللبنانى بمخيم للاجئين السوريين بمنطقة عكار شمالي لبنان، وتسبب الانفجار في سقوط عدد من القتلى والجرحى، حيث أقدم سورى على تفجير نفسه في غرفة صغيرة بمنطقة الفتوح الواقعة بين خربة داوود والبيرة في عكار.

مفاجأة.. بحيرة قارون ليست لها علاقة بقصة قارون المذكورة في القرآن الكريم.. باحث سياحي لـ"لايف الخليج 365": توجد مفاهيم خاطئة تعود لكلمة "قرون" أي المكان المتعرج.. وحفريات لغابة قرود خلفها منذ 33 مليون سنة

قال محمود كامل، الباحث السياحى بمحافظة الفيوم، أنه توجد مفاهيم خاطئة عن محافظة الفيوم وأهمها اعتقاد البعض أن بحيرة قارون هى القصة التى تناولها القرآن الكريم وزعم البعض أنها المكان الذى خسف الله به الأرض بقارون، مؤكدًا أن البحيرة ليس لها أية علاقة بقارون وقصته، ولا يعلم أحد فى أى دولة خسف الله به الأرض.

القبض على عاطلين متهمين بسرقة فيلا نجل الإعلامية سهير شلبى بالتجمع

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من القبض على عاطلين متهمين بسرقة محتويات فيلا نجل الإعلامية سهير شلبي بالتجمع الخامس، وتحرر محضر بالواقعة.

الطب يبرئ وليد سليمان من تعمد إصابة عبد الشافى بكسر الترقوة

قال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة عين شمس، إن تعمد كسر أحد الأشخاص لعظمة الترقوة شيء مستحيل طبيًا، وجاء ذلك تعقيبًا على الجدل الذى أثير مؤخرًا حول تعمد لاعب الأهلى وليد سليمان، إصابة محمد عبد الشافى لاعب الزمالك في كسر بالترقوة.

وسائل الإعلام العالمية تحتفى بالبايرن بطل أوروبا.. صحف إسبانيا تشيد بالبافارى بعد حصاد النجمة السادسة ورسالة إلى باريس: "المال وحده لا يكفي".. أغلفة إنجلترا تصف البايرن بملوك أوروبا.. وحسرة وألم بالصحف الفرنسية

اهتمت الصحف الرياضية الصادرة صباح اليوم فى أوروبا بالعديد من الأحداث المهمة، على رأسها تتويج بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة فى تاريخه بعد الفوز على باريس سان جيرمان بهدف فى المباراة النهائية على ملعب "النور" بمدينة لشبونة البرتغالية.

صالح جمعة يدخل حسابات فايلر فى مباراة الجونة.. فيديو

أعلنت قناة النادى الأهلى أن صالح جمعة، صانع ألعاب المارد الأحمر، دخل حسابات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بداية من مباراة الجونة المقرر لها التاسعة مساء بعد غد، الأربعاء، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ22 بالدورى الممتاز، ويحاول رينيه فايلر المدير الفنى للفريق تجهيز لاعبيه جيداً لمواجهة الجونة ومحو آثار الهزيمة الثقيلة التى مُنى بها الفريق فى مباراة الزمالك مساء السبت الماضى فى الجولة الـ21 للدورى والتى خسرها الأحمر بثلاثة أهداف لهدف.