شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان عن منع قطارات الصعيد من رمسيس: تنظيم وليس تمييزا بلاش حساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، لايجب أن ننظر إلى مسألة منع قطارات الصعيد من الذهاب إلى محطة رمسيس، على أنها "تمييز"، وإنما هي نوع من التنظيم، لايجب أن نأخذ الأمور بحساسية، مضيفا خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، أنه لايجوز أن تكون هناك محظة واحدة داخل القاهرة للمتجهين إلى الجنوب.

كان ذلك خلال رد رئيس البرلمان على النائب محمد الغول، والذي تطرق لمسألة أن قطارات الصعيد لن تذهب لرمسيس مرة أخرى،و أكد على عبدالعال أن الأمر هدفه تخفيف الزحام، والخروج من الدائرة الضيقة بالقاهرة ، مضيفا القاهرة تكدست بالفعل، ونحتاج إلى حلول، والأمر الطبيعي أن تكون هناك أكثر محطة بالقاهرة للمتوجه إلى الجنوب .

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