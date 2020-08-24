شكرا لقرائتكم خبر عن باعوا فلسطين .. الدسوقى رشدى يكشف دور الإخوان وحماس في تدمير القضية الفلسطينية -محشى افكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف الكاتب والإعلامى محمد الدسوقى رشدى فى حلقة جديدة من محشى أفكار الذى يعرض على شاشة تلفزيون الخليج 365 ، أسرار الكذبة الإخوانية الكبرى بخصوص القضية الفلسطينية ، ويقدم شرحا وافيا بالوثائق والأرقام والتواريخ من داخل كتب الإخوان أنفسهم عن ما فعلته الجماعة لتدمير القضية الفلسطينية وتغيير هويتها لصالح العدو الإسرائيلى في نفس الوقت الذى استغلت فيه القضية وتاجرت بها من أجل كسب تعاطف العالم الإسلامي واستغلالها في تجنيد الشباب.

ويكشف بالوثائق كيف سرقت الجماعة التبرعات التي كانت تجمعها باسم فلسطين خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى تأسيس حركة حماس بغرض شق الصف الفلسطينيى والتلاعب في العقل العربى بغرض تعطيله من أجل ضمان السيطرة لإسرائيل ، كما يكشف الدور القطرى والتركى في تمويل المليشيات المسلحة بغرض تدمير الجيوش العربية دون إطلاق رصاصة واحدة على إسرائيل ، كما يوضح كيف استغلت الجماعة الشعارات الحنجورية لاستغلال الوجع الفلسطيني.