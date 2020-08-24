باعوا فلسطين .. الدسوقى رشدى يكشف دور الإخوان وحماس في تدمير القضية الفلسطينية -محشى افكار

شكرا لقرائتكم خبر عن باعوا فلسطين .. الدسوقى رشدى يكشف دور الإخوان وحماس في تدمير القضية الفلسطينية -محشى افكار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف الكاتب والإعلامى محمد الدسوقى رشدى فى حلقة جديدة من محشى أفكار الذى يعرض على شاشة تلفزيون الخليج 365 ، أسرار الكذبة الإخوانية الكبرى بخصوص القضية الفلسطينية ، ويقدم شرحا وافيا بالوثائق والأرقام والتواريخ من داخل كتب الإخوان أنفسهم عن ما فعلته الجماعة لتدمير القضية الفلسطينية وتغيير هويتها لصالح العدو الإسرائيلى في نفس الوقت الذى استغلت فيه القضية وتاجرت بها من أجل كسب تعاطف العالم الإسلامي واستغلالها في تجنيد الشباب.
ويكشف بالوثائق كيف سرقت الجماعة التبرعات التي كانت تجمعها باسم فلسطين خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى تأسيس حركة حماس بغرض شق الصف الفلسطينيى والتلاعب في العقل العربى بغرض تعطيله من أجل ضمان السيطرة لإسرائيل ، كما يكشف الدور القطرى والتركى في تمويل المليشيات المسلحة بغرض تدمير الجيوش العربية دون إطلاق رصاصة واحدة على إسرائيل ، كما يوضح كيف استغلت الجماعة الشعارات الحنجورية لاستغلال الوجع الفلسطيني.
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