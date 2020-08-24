طارق نصير مساعدا لوزير الطيران المدنى لشئون أمن الطيران والمتابعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى قرارا بتعيين اللواء طارق نصير مساعدا لوزير الطيران لشئون أمن الطيران المدني والمتابعة. وكان نصير يشغل منصب رئيس قطاع الأمن بديوان عام وزارة الطيران المدني.

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