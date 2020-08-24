كواليس وفاة مصور قناة فضائية داخل دورة مياه بـ"هوليود الشرق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"الصلاة خير من النوم".. رفع المؤذن نداء الحق داعيا المصلين لصلاة الفجر، بينما أسرع الشاب الثلاثيني إلى دورة مياه ملحثة بقناة فضائية بمدينة الإنتاج الإعلامي بحثا عن راحة وسعادة مزعومة كتبتا الفصل الأخير من حياته.

صباح الأربعاء قبل الماضي، تبدلت الأجواء داخل "هوليود الشرق"، سرعان ما انتشر الخبر بين العاملين في المدينة تزامنا مع وصول رجال الأمن.

لم ينعم المقدم محمد عوض رئيس مباحث مدينة الإنتاج الإعلامي، بقسط من الراحة بعد عناء يوم طويل لدى تلقيه إشارة عبر جهاز اللاسلكي الذي يفارقه أينما تواجد.

Advertisements

المعاينة تحت إشراف العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، والمقدم محمد ربيع، مفتش فرقة حدائق أكتوبر، أثبتت أن الجثة لمصور يبلغ من العمر 38 سنة، ووجود آثار حقن في الجسم، في الوقت الذي جاء بتقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم محمد عوض، توصلت إلى أن المصور يعمل ينظام القطعة "غير مُعين، ويعاني من إدمان المخدرات منذ فترة طويلة. وعن يوم الواقعة، انتظر انتهاء العمل الموكل إليه فجرا، وحقن نفسه بمخدر بات أسيره ليفارق الحياة بسبب جرعة زائدة "أوفر دوس".

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير محضر أحاله اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.