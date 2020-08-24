مصر | تجديد حبس المتهمين بسرقة فيلا الخطيب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تجديد حبس المتهمين بسرقة فيلا الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس المتهمين بسرقة فيلا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى الكائنة بداخل أحد الكمبوندات السكنية بمدينة 6 أكتوبر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

واجهت النيابة العامة المتهمين بالتحريات الأولية وكاميرات المراقبة التى اثبتت تورطهم فى ارتكاب جريمة السرقة، واعترفوا بتنفيذهم الجريمة لعلمهم بعدم وجود أحد بداخل الفيلا، ونيتهم سرقة أموال أو مشغولات ذهبية نفيسة؛ إلا أنهم لم يجدوا بداخلها سوى أجهزة إلكترونية وهواتف محمول، وقاوموا بسرقتها.

وألقت مباحث الجيزة القبض على 3 متهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بمدينة 6 أكتوبر، وضبط بحوزتهم المسروقات، وتبين أنهم يعملو عمال "جناينية" فى الكمباوند الكائن به الفيلا، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق، وضبط بحوزة المتهمين لاب توب، وكاميرا ديجيتال، وجهاز ايباد، واعترف المتهمون بالسرقة.