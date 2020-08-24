مصر | عاجل.. القبض على مدير التسكين بحي باب الشعرية ومقاول أثناء تقاضيهما رشوة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. القبض على مدير التسكين بحي باب الشعرية ومقاول أثناء تقاضيهما رشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
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تمكنت هيئة الرقابة الادارية من القبض على مدير التسكين بحي باب الشعرية، وآخر يعمل مقاول بناء حال تقاضيهما لمبلغ ١٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكة إحدى المباني الذي تقرر إزالتها ضمن مشروع تطوير العشوائيات بحي منشية ناصر، وذلك مقابل قيام المتهم بإدراج اسمها ضمن كشوف حصر التسكين للمقرر لهم الحصول على وحدات سكنية بديلة.
وقد أسفرت تحريات الهيئة عن أن المتهم يستغل سابقة عمله كمدير سابق لتسكين حي منشية ناصر ويستعين ببعض معارفه ومن العاملين بنطاق الحي للإيقاع بضحاياه الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
كما واصلت الهيئة جهودها بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية بكل من محافظات الإسكندرية، ومطروح، والغربية، وذلك بالمرور على الاسواق ومنافذ بيع المنتجات الغذائية والطبية، وقد اسفرت تلك الحملات عن ضبط ١٩٠٢ صنف من المواد الغذائية والتموينية منتهية الصلاحية، وحوالي ٢،١ طن لحوم طازجة ودواجن مذبوحة بمحال الجزارة وبمجازر غير مرخصة، وحوالي نصف طن من مجمدات الاسماك مجهولة المصدر غير الصالحة للاستهلاك الأدمي.
وتحرير عدد ٧٣٣ محضر لعدد من المخابز التي تنتُج الخُبز غير مطابق للمواصفات والأوزان القانونية، وعدد ١٦ محضر لمستودعات توزيع البوتاجاز لقيامها ببيع الاسطوانات بأسعار زيادة عن القيمة المقررة وعدم الالتزام بمزاولة النشاط في المواعيد الرسمية، بالإضافة الى ضبط ٧٤ عبوة مبيد زراعي منتهي الصلاحية، بالاضافة الى ضبط عدد ٢٥٥٠ أمبول مخدر غير مصرح بالاتجار فيه وحوالي ١١٠٠ عبوة من المستلزمات الطبية غير الصالحة للاستخدام ببعض الصيدليات.
وقد تم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال كافة المخالفات حيث تم تحرير ١٤١٩ محضر مخالفة متنوع، واحالة جميع المخالفات ومرتكبيها للنيابات العامة المختلفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.