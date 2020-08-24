مصر | عاجل.. القبض على مدير التسكين بحي باب الشعرية ومقاول أثناء تقاضيهما رشوة

وقد أسفرت تحريات الهيئة عن أن المتهم يستغل سابقة عمله كمدير سابق لتسكين حي منشية ناصر ويستعين ببعض معارفه ومن العاملين بنطاق الحي للإيقاع بضحاياه الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

كما واصلت الهيئة جهودها بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية بكل من محافظات الإسكندرية، ومطروح، والغربية، وذلك بالمرور على الاسواق ومنافذ بيع المنتجات الغذائية والطبية، وقد اسفرت تلك الحملات عن ضبط ١٩٠٢ صنف من المواد الغذائية والتموينية منتهية الصلاحية، وحوالي ٢،١ طن لحوم طازجة ودواجن مذبوحة بمحال الجزارة وبمجازر غير مرخصة، وحوالي نصف طن من مجمدات الاسماك مجهولة المصدر غير الصالحة للاستهلاك الأدمي.