أخبار مصر | حار رطب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حار رطب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد بدءًا من يوم الأربعاء انكسار في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء طقس حار رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة، أن جنوب الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة وشمال الصعيد طقس يشهد طقس مائل للحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري والصعيد بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.

وتكون الهيئة أبرز الظواهر الجوية غدًا الثلاثاء والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح معتدلة تنشط احيانا علي السواحل الشمالية والقاهرة الكبري.

أما عن يومي الأربعاء والخميس المقبلين تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة، حيث طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية، بينما يسود جنوب الصعيد وشمال طقس شديد الحرارة.

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وتتوقع الهيئة أن تكون أبرز الظواهر الجوية يومي (الاربعاء والخميس) المقبلين، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح تنشط احيانا علي السواحل الشمالية وجنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي إلى وجود تقلبات جوية

توقعات درجات الحرارة خلال 72 ساعة القادمة

وعن درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.

وتبلغ درجات الحرارة يوم الأربعاء، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.

وتسجل درجات الحرارة يوم الخميس، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 30.