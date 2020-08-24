أخبار مصر | "حاسبات ومعلومات عين شمس" تستقبل 145 من طلاب المرحلة الأولي للتنسيق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "حاسبات ومعلومات عين شمس" تستقبل 145 من طلاب المرحلة الأولي للتنسيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لليوم الثالث على التوالى... تستقبل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس طلاب المرحلة الاولي لتنسيق القبول بالجامعات الطلاب الراغبين فى تسجيل رغباتهم وسط اجواء واحتياطات احترازية متخذة من ادارة الكلية للحد من انتشار ڤيروس كورونا المستجد، حيث توافد ١٤٥ طالب وطالبة على معامل التنسيق الالكتروني بالكلية.

وتشهد كلية الحاسبات والمعلومات هذا العام اقبالا من الطلاب الراغبين فى الدراسة بالكلية حيث تمنح الكلية شهادة مزدوجة فى برامجها المميزة بالدرجة الاجنبية من جامعة ايست لندن بالمملكة المتحدة كأول الدرجات الممنوحة فى قطاع الحاسبات والمعلومات على مستوى الجامعات الحكومية حيث ستقبل الكلية دفعة جديدة للدراسة بنظام الساعات المعتمدة ببرامج تقنية المعلومات الحيوية لشعبة طلبة العلمى علوم والشهادات المعادلة وكذلك طلبة علمى الرياضة للدراسة فى برامج هندسة البرمجيات والوسائط المتعددة الرقمية والذكاء الاصطناعى والامن السيبرانى.