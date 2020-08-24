أخبار مصر | في اليوم الثالث.. توافد 448 طالبا على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر في اليوم الثالث.. توافد 448 طالبا على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم الثالث من المرحلة الاولي لتنسيق القبول بالجامعات إقبال من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم بمكاتب التنسيق الالكتروني بجامعة عين شمس حيث استقلبت اليوم ما يقرب من 448 طالب وطالبة، وذلك في ظل إجراءات وقائية اتخذتها إدارة الجامعة برئاسة أ.د.محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس واشراف ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

واستقبلت معامل التنسيق الالكتروني بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة ما يقرب من 145طالب وطالبة، بينما استقبلت معامل التنسيق بكلية الآداب 113طالب وطالبة، وتوافد 108 طالب وطالبة من طلاب المرحلة الاولي للتنسيق لتسجيل رغباتهم على معامل التنسيق الالكتروني بكلية الهندسة فى حين سجل 45 طالب وطالبة رغباتهم عبر معامل كلية الزراعة، و37 طالب وطالبة فى معامل التنسيق الالكتروني بكلية البنات.

ويذكر أن المرحلة الاولي للتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢٠ ٢٠٢١ قد بدأت يوم السبت الموافق ٢٢ أغسطس الجارى ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٦ أغسطس الجارى.