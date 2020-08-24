أخبار مصر | محامون يطلقون أول مبادرة للتحول الرقمي لخدمات المحاماة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر محامون يطلقون أول مبادرة للتحول الرقمي لخدمات المحاماة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق عدد من المحامون مبادرة "المتر"، والتي تهدف إلى التحويل الرقمي لخدمات المحاماه في مصر من خلال مساعدة أكثر من 10 آلاف محامي كـ مرحلة أولى لتقديم خدماتهم عبر الإنترنت لعملائهم ووكلائهم، كما تستهدف المرحلة الثانيه عدد أكبر المحامين وذلك من خلال توفير آليات الإنتقال بخدمات المحاماه للعالم الافتراضي عبر الانترنت مع توفير التدريب اللازم والتواجد الملائم.

من جهته، أكد أدهم ملوخية، مؤسس المبادرة، في تصريح صحفي، أن "المتر" هو أول وأكبر مبادرة إلكترونية لدعم التحول الرقمي للمحامين، وهي مبادرة غير حكومية تأتي في سياق توجهات الدولة حيث تعد استكمالًا لجهودها في مسار التحول الرقمي وتقديم كافة الخدمات إلكترونيًا.

وواصل: استراتيجية التحول الرقمي بدأت قبل سنوات في كافة دول العالم، لكن وتيرتها تغيرت بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا الذي أصاب ملايين المواطنين في كافة دول العالم، ولفت إلى أن الجائحة أحدثت العديد من التغيرات السلوكية على المواطنين بما فيها إجراءات التباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل إلا للضرورة وهي جميعها أمور ساهمت في تزايد التواجد على الانترنت بشكل عام، وبما في ذلك تقديم الخدمات المختلفة سواء رسمية أو غير رسمية.

وأشاد مؤسس مبادرة " المتر " بالإنجازات التي حققتها الدولة في مجال تطوير البنية التحتية لتكنولوجية، وهو الأمر الذي ساهم تعزيز وتسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر، لافتًا إلى أن البنية التحتية التكنولوجية خضعت لاختبارات كثيرة خلال جائحة كورونا منها إجراء امتحانات الجامعات وامتحانات الثانوية العامة في سنوات النقل وكذا منصات تقديم الأبحاث لمختلف سنوات الدراسة، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية سواء البنكية أو الرسمية أو التعليمية وغيرها، وهي جميعها تؤكد التطور الكبير الذي حققته الدولة المصرية في مجال البنية التحتية التكنولوجية.