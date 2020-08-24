أخبار مصر | بعد ضم 60 ألف مستفيد جديد للعلاوات الخمس.. تعروف على الشروط وخطوات الاستعلام

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد ضم 60 ألف مستفيد جديد للعلاوات الخمس.. تعروف على الشروط وخطوات الاستعلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج عن ضم حوالي 60 ألف من أصحاب المعاشات للعلاوات الخمس من جديد، حيث ستصرف الدفعة الاولى اعتبارا في الموافق اول سبتمبر القادم.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي في بيانها صباح اليوم، إن تعد هذه بشرى سارة لأصحاب المعاشات المحرومين من العلاوات الخمس وهناك مراجعة شاملة لكل المستبعدين من العلاوات الخمس، وتم احقية 60 الف مواطن من اصحاب المعاشات من المؤسسات الصحفية والقطاع الخاص فلم نظلم احد من اصحاب المعاشات وعل الفور تم اضافة هذه الفئة للعلاوات الخمس من جديد.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية كافة التفاصيل عن العلاوات الخمس:

شروط صرف العلاوة:

أشارت وزارة التضامن إلى أن العلاوة تصرف وفق لشروط معينة، ومنها أن تضاف قيمتها ضمن مفردات المرتب للموظف والمؤمن عليه، وينبغي أن يسدد الموظف اشتراكات المعاش لصرف العلاوة. فمن يتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة يستفيد من صرف العلاوات.

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خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس:

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي عن كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمس، والتي تتضمن الدخول على رابط الهيئة القومية للتأمينات وكتابة إما الرقم القومي للقائم بالصرف، أو كتابة الرقم التأميني، ثم كتابة اسم الأول، بعد ذلك أرسل الطلب لتتمكن من معرفة قيمة الزيادة المقررة ومواعيد الصرف.

الفئات المستحقة للعلاوات الخمسة:

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن فئات تستحق الصرف المعاشات، وهم كالاتي، كل من خرج على المعاش في 1 يوليو 2006 يحصل على علاوة واحدة فقط، كل من خرج على المعاش في 1 يوليو 2007 يحصل على علاوتين فقط بزيادة 50 جنيها، من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2008 يحصل على 3 علاوات قيمتها 110 جنيهات، وكل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2009 يحصل على 4 علاوات قيمتها 130 جنيها، وكل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2010 يحصل على 5 علاوات بقيمة 150 جنيها، وكل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2011 يحصل على زيادة قدرها 160 جنيها، ومن خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2012 يحصل على زيادة قدرها 160 جنيها، وكل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2013 يحصل على زيادة قدرها 120 جنيها، وكل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2014 و2015 يحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.

كما أوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، عن تفعيل موقعها ليتمكن أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة المجمدة من يوم 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 حتى 2019، لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحق ونسبة الزيادة لهم.