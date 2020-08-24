أخبار مصر | وزير الرياضة يشارك في تقييم المتقدمين للبرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يشارك في تقييم المتقدمين للبرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،صباح اليوم الاثنين، فى لجان المقابلات الشخصية؛ لتقييم الشباب المتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وجاءت مشاركة الوزير في اللقاءات الشخصية تلبيةً لدعوة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، وتستمر المقابلات الشخصية حتى يوم الأربعاء 26 أغسطس الجاري، ويشارك في عضوية لجان المقابلات مجموعة من السادة الوزراء والمحافظين والخبرات ورؤساء الجامعات والهيئات، وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

وقام وزير الشباب والرياضة بالإطلاع على مجموعة من السير الذاتية للمتقدمين، وتقييمها بشكل مبدئي، والالتقاء بالشباب في لجان المقابلات الشخصية؛ للتقييم العملي لهم من خلال قياس مجموعة من المهارات من حيث المعرفة، والثقافة، والقدرة على التفكير والإبداع، والتعامل مع المشكلات، والتحديات، وآليات مواجهتها.

وأكد الدكتور أشرف صبحي الاهتمام الواضح للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالشباب، وحرص سيادته علي إعدادهم، وتدريبهم وتأهيلهم للقيادة، والعمل على تمكينهم في شتى القطاعات؛ إيمانًا بقدرات الشباب، ومهاراتهم المختلفة، وكونهم شريك أساسي في عملية البناء والتنمية التي تشهدها مصر الفترة الراهنة.

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وتابع وزير الشباب والرياضة:"التجربة المصرية في تأهيل الشباب للقيادة، وتمكينهم ظهرت جليًا منذ بداية تولي السيد الرئيس قيادة البلاد، وتوجيهات سيادته بتنفيذ البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة PLP، ثم قراره بإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتنفيذ برنامج تأهيل وإعداد التنفيذيين للقيادة، والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، علاوة على حرص السيد الرئيس على لقاء الشباب والاجتماع بهم بشكل دوري في المؤتمرات الوطنية؛ للتعرف على رؤاهم ووجهات نظرهم حول مختلف القضايا، وعرض المجهودات المبذولة من جانب الدولة والتحديات التي تواجهها، وتكريم الشباب المبدعين في شتى المجالات.

ولفت وزير الشباب إلى الدور المتميز للأكاديمية الوطنية للتدريب التي تنمو بشكل كبير، وتقدم للمجتمع قيادات شابة مثقفة واعية بجميع التحديات وعلى دراية بأسس الإدارة الحديثة والتخطيط العلمي السليم، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين الوزارة والاكاديمية في مجال تدريب وتنمية مهارات الشباب كأحد المحاور الرئيسية في استراتيجية عمل الوزارة.

كما أشاد الدكتور أشرف صبحي بمستوى الشباب المتقدمين للالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين، ومدي حرصهم على تطوير ذاتهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسيات واتخاذ القرار، بما ينعكس بالإيجاب على تطور أداء الجهاز الإداري الذي يعملون به، متمنيًا لهم التوفيق في فترة تدريبهم بالأكاديمية.

وأكد على أهمية وضع الشباب في مواقف تعليمية تحاكي مايقوم به من أعمال، وتوازي رؤية الدولة ومستهدافاتها، مشيرًا إلى أهمية ان يبحث الشباب عن تطوير قدراتهم وذاتهم بما يحقق النفع للبلاد.