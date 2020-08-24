شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطلق تاسع رحلاتها الجوية لإرسال مساعدات عاجلة إلى لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من جمهورية مصر العربية متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي بجمهورية لبنان الشقيقة في تاسع رحلات الجسر الجوي، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية تم إعدادها بمشاركة بنك الطعام المصري وجمعية البر والتقوى، لتقديم الدعم للشعب اللبناني الشقيق حتى يتجاوز المحنة الحالية.

يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات العاجلة واستمرار تقديم الدعم إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لتجاوز الأزمة الراهنة.

وأعرب المسئولون بدولة لبنان عن بالغ شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل مصر، وعلى أهميتها الكبيرة بالنسبة للبنان نظراً للعلاقات التاريخية بين البلدين، وأكدوا أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين المصري واللبناني الشقيقين، مرحبين بالدور الفعال الذي تقوم به مصر قيادة وشعبًا تجاه الأشقاء اللبنانيين لتخفيف وطأة الآثار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت.