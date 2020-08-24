شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بغداد: مصر ستعيد إعمار العراق عسكريًا ومدنيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر ديوان الوزارة، لبحث سبل تعزيز موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين وإمكانية تبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع في مجالات التصنيع المختلفة.

في مستهل اللقاء قدّم السفير الدليمي التهنئة لمعالي وزير الدولة للإنتاج الحربي على تسنمه منصبه الجديد، متمنياً له النجاح في مهامه.

وأكد السفير الدليمي خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي المصرية ونظيراتها العراقية في مختلف المجالات، موضحاً ان العراق أصبح الآن ساحة جاذبة للشركات والاستثمارات الخارجية بعد تحقيق النصر النهائي على عصابات داعش الإرهابية واستقراره أمنياً وانفتاحه سياسياً على محيطه الإقليمي والدولي، منوّهاً بأن جمهورية مصر العربية الشقيقة بإمكانياتها، ستكون عاملا رئيسيا ومهما في المساهمة في إعادة إعمار العراق في المجالين العسكري والمدني، مشيراً إلى أن الحرص على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبنية تحتية، بالإضافة لما تتمتع به من سمعة طيبة والسرعة والدقة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بمصر، الأمر الذي يساهم في نجاح التعاون المشترك، مضيفاً أنه توجد العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية بين الجانبين في مختلف المجالات.

وفي هذا الإطار، أكدَّ الوزير مرسي للسفير الدليمي، حرص الحكومة المصرية برئاسة دولة رئيس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، على تفعيل جميع آليات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، مُعرباً عن تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة، تعزيزاً وتعميقاً للعلاقات البنّاءة بين العراق ومصر، وفتح آفاقاً جديدة لها، مُستعرضاً جهود الحكومة على المسار الاقتصادي، مُشدداً في ذات السياق، على أهمية التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، والذي يهدف إلى زيادة مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف الأصعدة.