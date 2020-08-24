شكرا لقرائتكم خبر عن «تثقيف».. مبادرة 8 طالبات من 6 محافظات لترويج «التعلم عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت 8 طالبات من 6 محافظات مبادرة لترويج التعلم عن بعد «أون لاين»، من خلال جذب الشباب حول أهداف وأفكار تنمي وتستغل قدراتهم، وتستثمر أوقات فراغهم في أشياء مفيدة، بدلا من إهدارها في وسائل الترفيه والتسلية مثل الألعاب الإلكترونية.

وتستهدف المبادرة شباب يتراوح أعمارهم بين 14 و23 عاما ومدتها 60 يوما، وبدأ تنفيذها قبل نحو شهر بمشاركة 3000 شاب من الجنسين، من خلال مجموعة على «فيسبوك» يضم نحو 11 ألف مشارك على مستوى الجمهورية.

وتقدم المبادرة دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية ومهارات الكمبيوتر وعلم النفس والإسعافات الأولية واللغة العربية والتاريخ.

والطالبات هن: تقي أحمد عاشور، الفرقه الثالثه بكلية الطب بالمنيا، وبسمله أمير أحمد، الفرقه الثانيه بنفس الكلية، وآيه شوقي، بكلية الهندسة الطبيه بجامعة القاهره، وريناد عبدالرحيم بالصف الثاني الثانوي من محافظة أسيوط، ومريهان السكري، بالفرقه الأولي بكلية العلوم بجامعة الإسكندريه، وسهيلا الكاشف، بكلية الزراعه، مقيمه بكفر الشيخ، أميره أحمد بكلية التربيه مقيمه بمحافظة دمياط، وحبيبه هشام بالصف الثاني الثانوي، مقيمه بالقاهره.