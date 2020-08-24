شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يكلّف «الخدمات البيطرية» بالاكتشاف المبكر للأمراض الوبائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلّف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالرصد والاكتشاف المبكر لأي بؤر إصابة بالأمراض الوبائية والمعدية والاستجابة السريعة من خلال إجراءات التحكم والسيطرة لاحتواء البؤر والحد من انتشارها للحفاظ على الثروة الحيوانية لدى صغار المربين وتنميتها مع استهداف خطوات مستقبلية لتحسين السلالات.

وقام رئيس هيئة الخدمات البيطرية يرافقه رؤساء الادارات المختصة ومديري مديريات الطب البيطري بعمل زيارات ميدانية لكل من محافظات كفرالشيخ والدقهلية والمنوفية والغربيه والقليوبيه لمتابعة أعمال التقصي النشط وتنفيذ أعمال الاحتواء من علاج وتحصين حلقي ورش نواقل الأمراض، مطالبًا المزارعين والمربيين بإبلاغ الوحدات البيطرية بالقرى وإدارات الطب البيطري حال إصابة مواشيهم بأي أمراض أو الاتصال على أرقام الخط الساخن لوزارة الزراعة 15500 أو 19561 أو رقم الواتس 01111866710.

وضعت الهيئة خطة للترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية تستهدف القيام بزيارات ومأموريات حقلية لعدد 5000 قرية- كفر وزيارة 200000 منزل- مزرعة لرصد أمراض الحمى قلاعية – الجلد العقدي – طاعون المجترات الصغيرة – حمى الثلاث ايام – جدري الأغنام – حمي الوادي المتصدع بكافة محافظات الجمهورية.

وأكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، على أهمية الاستجابة السريعة لاحتواء أي بؤرة مرضية والتأكيد على تحصين وترقيم كافة الحيوانات التي لم تُحصن أثناء ذروة انتشار فيروس كورونا، بجانب القيام بحملات توعية وارشاد للمربين في أماكن الإصابة والقرى المجاورة للتعريف بخطورة المرض وطرق الوقاية وأهمية الإبلاغ حال ظهور أي أعراض لاشتباهات مرضية وتقديم حيواناتهم إلى لجان التحصين.

من جانبه، قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن إجمالي القرى التي تم تنفيذ خطة الترصد النشط بها بلغ 213 قرية في 16 محافظة وذلك ابتداءً من التاسع من أغسطس حتى الآن، وأنه تم فحص 90513 حيوانا في 2994 منزلا وتم رصد عدد من حالات الإصابة الفردية لمرض الجلد العقدي في 27 منزل بمحافظات “أسيوط – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – القليوبية – المنوفية – كفر الشيخ” معظمها حيوانات غير مُحصنة، وهو من الأمراض التي تصيب الأبقار ولا تنتقل للإنسان.

وأضاف «عبدالحكيم محمود» أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض من تلك البؤر بالتحصين حول أماكن البؤر المرضية في نطاق 10 كم، رش الحظائر ضد الحشرات الناقلة للمرض، علاج الحيوانات المصابة مع التنبيه على أصحابها بعدم نقلها أو التصرف فيها بالبيع أو اختلاطها بأي حيوانات أخرى سليمة.

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وأوضح رئيس هيئة الخدمات البيطرية انه تم تحصين عدد 198902 رأسا ضد الجلد العقدي و64936 رأسا ضد الحمى القلاعية، 55063 رأسا ضد حمى الوادي المتصدع، 21039 ضد جدري الأغنام، 129293 ضد طاعون المجترات الصغيرة ”الماعز والأغنام” بمحافظات الجمهورية خلال شهر أغسطس وحتى تاريخه.