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شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة تستهدف تجار الفرز والنباشين في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت شرطة البيئة والمسطحات المائية في الإسكندرية، بقيادة العقيد هشام كمال، وقوات الأمن وضباط قسم أول المنتزة، حملة مكبرة على كبار تجار الفرز.
وداهمت الحملة أوكار تجار الفرز الموجودة أسفل العقارات وفي مداخلها، وضبطت العديد من المخالفين ورفع كميات كبيرة من المفروزات والمخلفات تتجاوز 8 أطنان.
يأتي ذلك في استجابة لشكاوى المواطنين المتكررة من انتشار ظاهرة النباشين في الشوارع وتجار الفرز أسفل العقارات وتعرض المواطنين للمضايقات.
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