شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربي يستقبل السفير العراقي لدى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير العراقي في القاهرة، أحمد نايف الدليمي، الاثنين، في مقر ديوان الوزارة، لبحث سبل تعزيز موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين وإمكانية تبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع في مجالات التصنيع المختلفة.

وأكد وزير الدوة للانتاج الحربي حرص الحكومة المصرية على تفعيل جميع آليات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، معربا عن تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة، تعزيزاً وتعميقاً للعلاقات البنّاءة بين العراق ومصر، وفتح آفاقاً جديدة لها، مُستعرضاً جهود الحكومة على المسار الاقتصادي، مُشدداً في ذات السياق، على أهمية التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، والذي يهدف إلى زيادة مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف الأصعدة.

من جهته، قدم «الدليمي» التهنئة لوزير الدولة للإنتاج الحربي على تسلمه منصبه الجديد، متمنياً له النجاح في مهامه.

وأكد السفير العراقي أهمية تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي المصرية ونظيراتها العراقية في مختلف المجالات، موضحاً ان العراق أصبح الآن ساحة جاذبة للشركات والاستثمارات الخارجية بعد تحقيق النصر النهائي على عصابات داعش الإرهابية واستقراره أمنياً وانفتاحه سياسياً على محيطه الإقليمي والدولي، منوّهاً أن جمهوية مصر العربية الشقيقة بإمكانياتها، ستكون عامل رئيسي ومهم في المساهمة في إعادة إعمار العراق في المجالين العسكري والمدني.

وأشار السفير العراقي إلى أن الحرص على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبنية تحتية، بالإضافة لما تتمتع به من سمعة طيبة والسرعة والدقة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بمصر، الأمر الذي يساهم في نجاح التعاون المشترك، مضيفاً أنه توجد العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية بين الجانبين في مختلف المجالات.

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