شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد أعمال تنفيذ مستشفى الخانكة المركزي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مساء الاثنين، جولة تفقدية لمستشفى الخانكة المركزي، بهدف دفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ، رافقه خلالها الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، والعميد خالد كشك، رئيس مدينة الخانكة.

شملت جولة المحافظ مبنى المستشفي، وبعض الغرف التي تم الانتهاء من تشطيبها بالكامل، حيث أكد المسئولون بالموقع انتهاء الأعمال وتسليم المستشفى بحلول 30 سبتمبر المقبل.

وتفقد المحافظ أجنحة المستشفى، وأعطى بعض التوجيهات والملاحظات حول الأعمال، وأمر بتلافيها، والعمل بالتوازي في توريد الأجهزة والمعدات الطبية، حيث تم توريد أسرة العناية المركزة بالكامل، كما تم الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل والانتهاء أيضا من تركيب أجهزة التكييف المركزي واختبارها والانتهاء من صب أرضية فناء المستشفي وتركيب اعمدة الانارة لبدء توصيل الكهرباء واطلاق التيار لبدء تركيب الاجهزة الطبيه واختبارها.

يذكر أن المستشفى بلغت تكلفتها 220 مليون جنيه وتتكون من 110 سرير إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي، ويوجد مبنى منفصل للعيادات الخارجية لكل التخصصات الطبية.

اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية يتفقد مستشفى الخانكة المركزي لدفع الأعمال تمهيدا لافتتاحه في ٣٠ سبتمبر المقبل

اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية يتفقد مستشفى الخانكة المركزي لدفع الأعمال تمهيدا لافتتاحه في ٣٠ سبتمبر المقبل

اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية يتفقد مستشفى الخانكة المركزي لدفع الأعمال تمهيدا لافتتاحه في ٣٠ سبتمبر المقبل

محافظ القليوبية يتفقد مستشفى الخانكة المركزي

محافظ القليوبية يتفقد مستشفى الخانكة المركزي