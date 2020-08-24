شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ«الشيوخ» يحتفل بفوزه على أنغام الـ«دي جي» بالدقهلية: «نمبر وان» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فيديوهات لحفل أقامه أحد قيادات حزب مستقبل وطن بالدقهلية والفائز في انتخابات الشيوخ الأخيرة بإحدى قاعات الأفراح بمدينة طلخا، للاحتفال بفوزه في الانتخابات وحصوله على المركز الأول في عدد الأصوات.

وشهد الحفل الذي أقامه طارق عبدالهادى، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالدقهلية ورئيس نادى جزيرة الورد، حضور عدد كبير من المواطنين وقيادات وأعضاء الحزب بإحدى القاعات الكبرى بالدقهلية وشمل تقديم الأطعمة الفاخرة والرقص على أنغام الـ«دى جى» دون اتخاذ أي إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا في مخالفة لقرار مجلس الوزراء الخاص بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيرس كورونا المستجد.

وظهر بالفيديو مشاركة «عبدالهادى» أحد الحضور الرقص على إحدى الأغاني الشعبية للتعبير عن فرحهم بفوزه بلقب «نمبر وان» في الانتخابات، وهو اللقب الذي أطلقه عليه أنصاره بعد حصوله على رقم (١) بالكشوف وكذلك حصوله على أعلى الأصوات.

يذكر أن رئاسة مركز ومدينة طلخا قامت، الخميس الماضي، بفض فرحين بقاعة نادى نقابة المحامين، وإحدى القاعات الخاصة وقامت رئاسة المجلس بإنزال العرسان من الكوشة بالقاعتين وإخلاء المعازيم ومصادرة الـ«دى جي»، وأدوات الصوت، كما تشن المحافظة حملات على القاعات وتمنع إقامة الحفلات والأفراح.

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