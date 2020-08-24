شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشيد بدعم منظمة السياحة العالمية للقطاع دوليا وإقليميا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، زوراب بولوليكاشفيلى، أمين عام منظمة السياحة العالمية، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بزيارة أمين عام المنظمة، والتي تعد الأولى له خارج أوروبا منذ بداية جائحة كورونا، مشيدًا بالدعم المستمر الذي تقدمه منظمة السياحة العالمية لقطاع السياحة دوليًا وإقليميًا، وجهودها الحالية لإعادة حركة السياحة على مستوى العالم إلى سابق عهدها قبل انتشار جائحة كورونا.

وأشار الرئيس إلى محاور الاستراتيجية التي تنتهجها مصر لاستئناف الحركة السياحية وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بهدف تحقيق التوازن بين عودة ازدهار السياحة في مصر، وضمان سلامة وصحة السائحين، والعاملين في قطاع السياحة.

وأوضح الرئيس الإجراءات التي قامت بها الدولة لدعم قطاع السياحة، سواء على المستوى الهيكلي من خلال دمج وزارتي السياحة والآثار، أو على مستوى المشروعات والمقاصد السياحية التي تمت أو تلك المستهدفة، مثل مدينتي الجلالة والعلمين الجديدة، ومدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ومشروع التجلي الأعظم في سيناء.

وذكر المتحدث الرسمي أن أمين عام منظمة السياحة العالمية أعرب عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيدًا بالجهود المصرية المبذولة للعودة التدريجية لاستقبال السياحة الأجنبية، وكذا بالدعم غير المسبوق الذي تقدمه الدولة المصرية لقطاع السياحة باعتباره أحد الدعائم الحيوية للاقتصاد المصري، والذي ظهر جليًا في تعاملها خلال أزمة جائحة كورونا، والتي شهدت تقديم الحكومة لعدد من المنح والحوافز والتيسيرات الداعمة للمستثمرين في قطاع السياحة للتعامل مع تداعيات الجائحة.

وأعرب بولوليكاشفيلى عن تطلع منظمة السياحة العالمية لتعزيز التعاون مع مصر، وذلك للاستفادة من النموذج الذي تقدمه في تطوير منظومة السياحة من خلال الإصلاح المؤسسي على مستوى كافة القطاعات، حيث تنفرد مصر على مستوى العالم بدمج وزارتي السياحة والآثار في كيان مؤسسي موحد، بالإضافة إلى مساعدتها على ضمان الاستغلال الأمثل للمقاصد السياحية المتنوعة التي تذخر بها وزيادة مستوى تنافسيتها.

Advertisements

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض آخر المشروعات السياحية البارزة على الساحة المصرية، بما فيها المقاصد السياحية بالمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب المتاحف المختلفة، وكذا تطوير القاهرة التاريخية، وهي المشروعات التي ستساعد على إعادة صياغة الخريطة السياحية في مصر من خلال الترويج الأمثل للتراث الثقافي والتاريخي المصري، حيث أوضح أمين عام منظمة السياحة العالمية أنه اطلع على عدد من تلك المشروعات العملاقة التي تتم وفق أرقى المعايير الإنشائية السياحية، ما يرسخ مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، آخذًا في الاعتبار المستجدات الإيجابية للوضع الصحي في مصر في ظل مؤشرات التعافي من جائحة كورونا والانخفاض المستمر في أعداد الإصابات اليومية.