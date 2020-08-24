شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «دينية النواب»: لم أسحب قانون «دار الافتاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، سحب مشروع قانون دار الإفتاء، مؤكدًا أن رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، أعاده للجنة للنظر في ملاحظات مجلس الدولة، ولن ينظر المشروع في الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين.

وقال «العبد»، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين: «الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعاد مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، المقدم منى و60 نائبا آخرين، إلى لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، للنظر في ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة وإعداد تقرير بذلك».