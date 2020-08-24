شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء إدارى لعقار من طابقين آيل للسقوط بميت غمر: «قطع المرافق عنه» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، الإثنين، تنفيذ قرار إخلاء إداري لعقار بشارع الليثي بناحية مدينة ميت غمر تنفيذا لقرار الإزالة رقم 107 لسنة 2016 الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والمؤيد بقرار لجنة التظلمات رقم 9 لسنة 2017 .

خرجت حملة تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة ميت غمر وضمت كل من: صلاح بكر، نائب رئيس المركز، والعميد حسام حوسه، مأمور قسم شرطة ميت غمر، وهاني مسعد، وكيل إدارة الشؤون القانونية برئاسة المركز، ووليد برق، بإدارة الشؤون القانونية ومسئول المخازن ومسئول الإدارة الهندسية .

وتمكنت الحملة من تنفيذ قرار الإخلاء الإداري للعقار المكون من طابقين، وتم قطع المرافق عن العقار بمعرفة مندوب عن شركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقوة من قسم شرطة ميت غمر.

إخلاء ادارى لعقار آيل للسقوط بميت غمر

إخلاء ادارى لعقار آيل للسقوط بميت غمر

إخلاء ادارى لعقار آيل للسقوط بميت غمر

إخلاء ادارى لعقار آيل للسقوط بميت غمر

إخلاء ادارى لعقار آيل للسقوط بميت غمر

إخلاء ادارى لعقار آيل للسقوط بميت غمر