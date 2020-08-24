شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يستقبل «عجوز أشمون» ويأمر بصرف إعانة مالية وتوفير مصدر رزق لها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، السيدة المسنة نبوية إبراهيم عبدالمجيد شرف «عجوز أشمون» الشهيرة بأم عمرو والبالغة من العمر 65 عامًا، بعد تداول فيديو لها، وهي تستغيث بالمحافظ لصرف إعانة.

وقرر محافظ المنوفية صرف إعانة مالية عاجلة لمساعدتها على تحمل أعباء الحياة المعيشية، كما وافق المحافظ على توفير محل كمصدر رزق لها، وإعفائها من الإيجار لمدة سنتين لضمان توفير حياة كريمة وأمنة لها تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر إحتياجًا.