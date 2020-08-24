شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تعلن فتح حديقتى الأورمان والأسماك للجمهور مع تطبيق الإجراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، فتح أبواب حديقتى الاورمان النباتية بالجيزة، والأسماك بالزمالك، من جديد لكافة الزائرين بداية من اليوم الاثنين، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة فى بيان لها أن ذلك يأتى فى إطار الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بإعادة فتح الحدائق التابعة لوزارة الزراعة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وفى ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأشار البيان إلى أن الحديقتين فتحتا أبواهما منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لاستقبال المواطنين، مع التشديد على تنفيذ التوصيات التى اقرتها وزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة أنه تم الالتزام بعدد محدد للزوار، يضمن الكثافة المنخفضة داخل الحديقة وكذلك التشديد على ارتداء كمامات خلال الدخول، وأثناء التجوال داخل الحديقة، واستبعاد غير الملتزمين بها، وعمل اللوحات لتوعية الزائرين بالتباعد الاجتماعي، وأخرى بطرق الوقاية من فيروس كورونا، فضلا عن توفير أجهزة كشف درجات الحرارة عن بُعد، على كل الأبواب لقياس درجات الحرارة للزائرين.

وتفقد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، صباح اليوم حديقة الاورمان بالجيزة، للتأكد من جاهزيتها، لاستقبال المواطنين، فضلا عن تطبيق الاجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا.

وأكد عزوز على ضرورة التزام كافة العاملين بالحديقة بتلك الاجراءات، والتنبيه على كافة الزائرين بالالتزام بها، وتجنب التكدس والزحام، وعدم المصافحة بالأيدي، وتوفير المطهرات لكل العاملين، لاستخدامها بشكل مستمر، فضلاً عن أقنعة الوجه.

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وشدد رئيس قطاع الارشاد على التزام الكافيتريات والمطاعم الموجودة بالحديقة، بكافة الاشتراطات والمعايير التى حددتها واعلنتها وزارة الصحة، فى هذا الشأن.

وتعتبر حديقة الأورمان النباتية بالجيزة من أكبر الحدائق النباتية فى العالم ولها قيمة تاريخية وتراثية هامة، تم انشائها على مساحة 28 فدان فى عهد الخديوى إسماعيل عام 1875، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل، لخدمة فروع العلوم التى ترتبط بالنباتات المختلفة الموزعة حسب العائلات النباتية.

كما يوجد بها معشبة نباتية فى أجمل صورها وبها العديد من العينات والنماذج النباتية المحفوظة بطريقة علمية سليمة وتعتبر مرجعاً هاماً ومزاراً للدارسين والباحثين.

وتعد حديقة الأسماك بالزمالك، والتى أنشأها الخديوى إسماعيل فى سنة 1867، من أفضل الحدائق التى أنشئت فى عصر الخديوى فى القاهرة، حيث تتكون الحديقة من مدخل من فتحتين تشبه فتحة خياشيم السمك وخلفها منطقة البهو، وفى جانب الفتحتين يوجد زعنفتان جانبيتان خلفهما ممرات الحديقة الأربعة.

وتضم الحديقة 49 حوضاً للأسماك المتنوعة والنادرة تنعكس عليها أشعة الشمس عبر فتحات علوية مثل الأسماك النيلية والبحرية وأسماك الزينة كما يوجد بها بانوراما لعرض الأسماك المحنطة، ويوجد بها أقسام أخرى تضم أنواعاً من السلاحف والزواحف البحرية التى تعيش فى المستنقعات والأنهار.