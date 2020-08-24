شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: غلق أى مسجد يحدث فيه تجاوز ومخالفة لضوابط صلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق حملة واسعة لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى الجمهورية، تستمر حتى الخميس المقبل، استعدادا لصلاة الجمعة المقبلة بالمساجد، ونشرت الوزارة صورًا لعمليات تعقيم ونظافة المساجد على مستوى الجمهورية.

وناشدت الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون معها في تنفيذ خطتها حتى تصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة، مؤكدة أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية، حيث ستكون الوزارة مضطرة على رغم عنها في غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه .

وأكدت وزارة الأوقاف على استكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد ، وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد ، مؤكدة على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة.

كما تؤكد الوزارة على مراعاة الواقع والحال , فالأصل في صلاة الجمعة هو الوجوب ، لكن في وقت النوازل لو صلى كبار السن والمرضى في بيوتهم فلا حرج عليهم , ليس هذا فقط بل من صلى الجمعة في بيته ظهرًا تخوفًا أو تحوطًا , أو أراد بنيته أن يؤثر الآخرين على نفسه , أو من أجل عدم المشاركة حتى لا يكون سببًا في التزاحم فلا حرج عليه.

ووضعت وزارة الأوقاف عددا من الضوابط لعودة صلاة الجمعة للمساجد، جاء فى مقدمتها الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى فقط، وتكون خطبة الجمعة فى حدود 10 دقائق.

كما شددت الوزارة على ضرورة عدم فتح دورات المياه حيث يأتى كل مصلى متوضئًا فى منزله، بالإضافة إلى استمرار غلق دور المناسبات، وحظر زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأى مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه تم منع أي إجازات غير وجوبية لجميع العاملين بالمساجد من أئمة ومقيمي شعائر ومؤذنين وعمال وكذلك جميع القيادات والمفتشين سواء بالديوان العام أم بالمديريات الإقليمية من الأحد إلى الجمعة من أجل الإعداد والتنظيم الجيد لصلاة الجمعة القادمة .

Advertisements



























