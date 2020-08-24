حصاد الوزارات.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بعد 3 أيام من غلق التسجيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بعد 3أيام من غلق التسجيل
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التعليم تضبط حالة غش بامتحان الجبر والهندسة للثانوية العامة دور ثان
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الصحة: 67.7 % نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية
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"الصحة" تحدد 7 حالات لغسيل اليد للحماية من العدوى.. تعرف عليها
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التموين: صرف 94% من مقررات شهر أغسطس حتى الآن
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تعرف على الفئات المستهدفة من برامج الحماية الاجتماعية
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ثورة إنشاءات الطرق فى مصر لا تتوقف.. فيديو
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السكة الحديد: وصول دفعة جديدة من العربات الروسية اليوم
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