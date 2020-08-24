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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تستقبل 242 طالب وطالبة حتى الآن لتسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر
وقالت جامعة حلوان فى بيان لها، إن الجامعة وفرت معامل مزودة بأحدث الأجهزة وأعدت 178 جهاز حاسب آلي لخدمة الطلاب داخل وخارج الحرم الجامعة لمساعدة الطلاب فى جميع المراحل المختلفة لتنسيق الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وشهادات فنية، منها 40 جهاز حاسب آلي في المعمل المركزي بالحرم الجامعى، و60 جهاز بمعامل كلية الهندسة بحلوان، و48جهاز بكلية الهندسة بالمطرية، و15 جهاز بكلية الفنون الجميلة، و15جهاز بكلية التربية الموسيقية وجاري تجهيز 20 جهاز آخر بالكلية.
كما قامت الجامعة بتوفير عدد كبير من المبرمجين والفنيين لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة للتيسير على الطلاب.
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