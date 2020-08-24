شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعي الشهيد ماهر السيد بعد وفاته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور ماهر السيد رمضان جزر، أستاذ التخدير والعناية المركزة فى كلية الطب جامعه الإسكندرية، الذى توفى بمستشفى طلبة الجامعة نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ(153).
كان قد قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة، إنه بسبب عدم وجود رقم من جهة رسمية، خاص بأعداد شهداء الأطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا، يُجرى مجلس النقابة محاولات مستمرة، بمجهودات شخصية للوصول إلى كل الزملاء الشهداء.
وأوضح الزيات، فى بيان له، أنه وصل إلى 165 شهيد من الأطباء، إلا أنه بعد إصافة مجموعة من الأسماء التى توصل لها آخرين، ارتفع عدد الشهداء من الأطباء ليصل إلى 192 طبيب.
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