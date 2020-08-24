شكرا لقرائتكم خبر عن خدعوك فقالوا.. الأسد ملك الغابة.. شوف الملك الحقيقي بحلقة جديدة من سيلفي تيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ملك الغابة هو الأسد جملة توارثناها على مر الأجيال دون التأكد من حقيقة هذا الأمر، وقد حاول الزميل أسامة طلعت خلال حلقة اليوم من برنامجه سيلفي تيوب التوصل لملك الغابة الحقيقى، كما حاول الإجابة على سؤال: هل الأسد هو أقوى حيوان؟

فك فرس النهر أثبت أنه الأقوى حيث يبلغ ضغطه 128 كيلو وقد قمنا بإحضار بطيخة قوية لكنها لم تصمد أمام فكه لثوانى وهو ما يطرح فكرة أحقية فرس النهر بأن يصبح ملك الغابة لكونه نباتيا ولا يأكل الحيوانات كالأسد.

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سيلفى تيوب برنامج يقدم فى قالب ساخر لمناقشة القضايا التى نمر بها بشكل يومى.