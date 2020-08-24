شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تنسق مع المرور لتسهيل استخراج الأوراق المطلوبة للرخص المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىُ، إنه جار التنسيق مع إدارات المرور لاستخراج الأوراق المطلوبة من التأمينات للرخص المهنية من خلال إدارتها، وذلك تسهيلا على المواطنين وتوفير الراحة التامة لهم، حيث سيتم توفير "سيستم" متكامل داخل المرور لسرعة الانتهاء من الإجراءات.

وأضاف عوض فى تصريحات صحفية له ، أن التعاون مع المرور سيخدم نحو مليون و400 ألف مواطن، مشيرا إلى أنه تم وضع الخطوط العريضة لتنفيذ الرؤية المستقبلية لهيئة التأمينات ، مؤكدا أنه سيتم استغلال أموال التأمينات فى إنشاء مشروعات، كثيفة العمالة، للمساهمة فى تحقيق تنمية اقتصادية ، مما يساعد الدولة فى الحد من البطالة .

ولفت رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، أن صناديق المعاشات فى العالم كله هى التى تنقل الدولة من منطقة إلى آخرى، مشيرا إلى أنها تعتبر قاطرة التنمية فى الدولة، بالإضافة إلى أن أى صندوق معاشات فى الدولة المتقدمة لدديها مشاريع ضخمة .

وأكد رئيس الهيئة ، أن قانون 248 لسنة 2019" قانون المعاشات الجديد" وضع شروط محددة لصرف المعاشات، أهمها توفر مدد اشتراك تعطى الحق فى المعاش لايقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية ، مشيرا إلى أن المعاش له قاعدة حساب " متوسط مرتبه خلال مدة اشتراكه من أول يوم عمل حتى آخر يوم.

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وكان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد كشف انه تم تشكيل لجنة لدراسة موقف المؤسسات الصحفية وكذلك العاملين فى القطاع الخاص فيما يتعلق بصرف العلاوات الخمسة المتجمدة وان اللجنة أسفرت عن أحقية صرف مستحقات العلاوات الخمس لعدد من المؤسسات الصحفية وهما الاهرام والأخبار ودار الهلال ودار المعارف وكالة أنباء الشرق الأوسط والقومية للتوزيع وشركة التوزيع المتحددة وروزالوسف لعدد 7203 مستفيد من صرف العلاوات الخمس لانطباق الشروط عليهم ،كما تم ايضا ادراج من سقطو من صرف الدفعة الاولى من العلاوات الخمس من اصحاب المعاشات من القطاع الحكومى وعددهم 27 الف حالة وسيتم الصرف لهم جميعا اعتبارا من اول شهر سبتمبر المقيل.

واضاف جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، انه تم دراسة موقف ايضا 232 منشأها من القطاع الخاص فيما يتعلق بالعلاوات الخمس وتبين ان منهىم 77 منشأة لا يتوافر شروط استحقاق العلاوات الخمس لهم وعدد 64 منشأة لديهم 24022 الف مستفيد من العلاوات الخمس ،وسيقومون بصرف الدفعة الاولى اول سبتمبر ايضا كما يوجد 90 منشأة تقوم الهيءة بالمتابعة معهم منذ 3 أسابيع وفى حالة تقديم كافة المستندات والتأكد من توافر شروط الاستحقاق للعلاوات الخمس الخمس سيتم الصرف لهم لافتا الى ان إجمالى من سيتم صرف العلاوات الخمس من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية ومن سقطو من القطاع الحكومى اول سبتمبر المقبل يبلغ عددهم ما يقرب من 60 الف مستفيد وسيتم ايضا صرف فارق المعاشات عن هذه العلاوات عن اشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر اول شهر سبتمبر المقبل .





