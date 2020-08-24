شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه البحيرة»: حصول محطتي «الضهرية وكوم حمادة» على اعتماد شهادة TSM والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، اليوم الاثنين، حصول محطتي معالجة الصرف الصحي بـ«الضهرية»، و«كوم حمادة»، في البحيرة على شهادة «TSM» بعد إجراء المراجعات اللازمة لاعتمادها من قبل الجهة المانحة للشهادة.

وأكد أن الشركة تحرص على رفع كفاءة المحطات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة أن تأهيل محطة معالجة صرف صحي الضهرية للحصول على الشهادة، جاء ضمن الإجراءات الفنية التي تمت بالمحطة لتنفيذ مجموعة من التعديلات والتجهيزات علمًا بأن الطاقة التصميمية للمحطه 6 آلاف م3/يوم، وتخدم قرى الضهرية وكنيسة الضهرية والخوالد بإيتاي البارود، وكذلك تجديد إعتماد شهادة TSM لمحطة معالجة صرف صحي كوم حماده في مجال إدارة وتشغيل محطات الصرف الصحي، ضمن الإجراءات الفنية التي تمت بالمحطة لتنفيذ مجموعة من التعديلات والتجهيزات علمًا بأن الطاقة التصميمية للمحطة 15 ألف م3/يوم.

وأوضح المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس قطاع الصرف الصحي، أنه تم تركيب نظام اطفاء ذاتي للوحات الكهرباء، وكذلك نظام كاميرات المراقبة بمحطة الضهرية، واستكمال جميع مهمات السلامة والصحة المهنية، لافتًا إلى تدريب المشغلين على نظام التشغيل المثالي، وعمل برامج الصيانة الوقائية للأعطال المفاجأة، وتركيب نظام إطفاء ذاتي باللوحات الكهربائية الخاصة بتشغيل الوحدات، وتركيب أجهزة إنذار حريق بالمبنى الإداري بالمحطة وتركيب كاميرات بجميع مُنشآت المحطة.

وأشار رئيس قطاع الصرف الصحي، إلى أن محطة كوم حمادة شهدت تنفيذ خط نهائي جديد بجوار الخط القديم بقطر 800 مم تنفيذًا ذاتيًا، وأيضًا تم استكمال أجهزة القياس بالمحطة، وجهاز قياس التصرف وجهاز الأكسجين الذائب وتركيب جهاز حقن كلور جديد، وتركيب منظومة صيانة وقائية وعلاجية، كما تم تركيب أجهزة إنذار حريق بالمبنى الإداري بالمحطة وتركيب كاميرات بجميع منشآت المحطة.

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