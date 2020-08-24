شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إيقاف قبول طلبات إنشاء فروع لشركات السياحة لمدة 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، الإثنين، قرار وزارة السياحة والآثار، بمد العمل بقرار وقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة لشركات السياحة، لمدة ستة أشهر أخرى. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,340

تعافي 65,927

وفيات 5,262

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