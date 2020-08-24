شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العمل بالفترة الثانية من الأوكازيون الصيفي لمدة شهر.. والتخفيضات تصل إلى 60% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، العمل بالفترة الثانية من الأوكازيون الصيفي بعد قرار الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة التصفيات الموسمية لمدة شهر والتي كان من المفترض لها أن تنتهي السبت الماضي، ولكن تم مدها حتى يوم 22 سبتمبر المقبل، على أن تلتزم الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية وتكون التصفيات موضح بها الثمن الفعلي والتي كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية.

وأكد أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، على استمرار الحملات على المحلات التجارية، للتأكد من التزامها بعروض تخفيضات الأسعار وكذلك حصولها على تصاريح من مديريات التموين للمشاركة في الأوكازيون الصيفي، كما يتم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية بالوزارة للمرور على أكثر عددا من المحلات والأسواق المختلقة بالمحافظات، وتم تحرير 579 مخالفة منذ بداية انطلاق الأوكازيون الصيفي وحتى الآن، منهم 217 مخالفات عن عروض، وهمية لتخفيضات الأسعار، حيث يتم متابعة بيانات الباركود الخاصة المنتج لمعرفة السعر قبل وبعد الخصم المعلن عنه في الأوكازيون ومن يثبت تلاعبه يتم تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وكذلك تحرير مخالفات عن عدم وجود تصريح بجانب تحرير العديد من المخالفات الأخرى، وانه تم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملاتها الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مؤكدة أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة حيث تواصل الوزارة العمل بالأوكازيون الصيفي من خلال إصدار التصاريح للمحلات التجارية الراغبة في المشاركة في الأوكازيون الصيفي بالمحافظات المختلفة.

وكشف تقرير رسمي للوزارة، عن استمرار مشاركة المحلات في عروض تخفيضات الأسعار، وأن من حق المحلات اختيار نسبة التخفيضات المشاركة بها في الأسعار دون إلزامها بأي نسبة في التخفيضات، شريطة أن تكون هذه التخفيضات حقيقية، وأن يلتزم صاحب المحل بالإعلان عن سعر المنتج قبل وبعد التخفيضات، وأن عدد المحلات التي شاركت في الأوكازيون بلغت 2600 محل حتى الان وأنه يتم تقديم تخفيضات في أسعار المنتجات وفقا لرغبة المحل المشارك شريطة أن تكون نسبة التخفيضات حقيقية وهي نفس النسبة التي يتم الإعلان عنها

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفي فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون الصيفي، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث تصل نسبة التخفيضات حاليا لبعض المنتجات إلى ما يقرب من 60 %، وأن ذلك يكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوي.

وأكد أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، على استمرار الحملات على المحلات التجارية، للتأكد من التزامها بعروض تخفيضات الأسعار وكذلك حصولها على تصاريح من مديريات التموين للمشاركة في الأوكازيون الصيفي، كما يتم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية بالوزارة للمرور على أكثر عددا من المحلات والأسواق المختلقة بالمحافظات، وتم تحرير 579 مخالفة منذ بداية انطلاق الأوكازيون الصيفي وحتى الآن، منهم 217 مخالفات عن عروض، وهمية لتخفيضات الأسعار، حيث يتم متابعة بيانات الباركود الخاصة المنتج لمعرفة السعر قبل وبعد الخصم المعلن عنه في الأوكازيون ومن يثبت تلاعبه يتم تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وكذلك تحرير مخالفات عن عدم وجود تصريح بجانب تحرير العديد من المخالفات الأخرى، وانه تم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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كما تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، التنبيه على المديريات بشأن إصدار نشرات توعوية للمستهلك خلال شراؤه في فترة الأوكازيون الصيفي للاستفادة من عروض تخفيضات الاسعار منها مشاهدة المنتجات «الملابس» بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها وأنه في حالة وجود لون المنتج باهت، فأنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجاري وكذلك التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك في سلع جيدة وتخفيضات حقيقية والحصول على فواتير بالسلع التي يتم شراؤها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، وان تتقدم المواطنين بالإبلاغ عن المحلات التي تقدم عروضا وهمية كما يتم تلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 في حالة وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية وأنه يجب على المستهلك تفقد أكثر من محل مشارك في الأوكازيون الشتوي للحصول على أكبر نسبة في التخفيضات لدى المحلات المشاركة.