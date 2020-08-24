شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بني سويف تشارك في ملتقى التوظيف الافتراضي الأول للتطوير المهني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الاثنين، عن مشاركة الجامعة في ملتقى التوظيف الافتراضي الأول للمراكز الجامعية للتطوير المهني، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والمقرر عقده، الإثنين، 28 سبتمبر المقبل، بحضور نخبة من رجال الأعمال وحوالي 4000 من الطلاب والخريجين من 10 جامعات مصرية في 9 محافظات من أسوان إلى الإسكندرية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الملتقى يهدف ربط الطلاب والخريجين بسوق العمل عبر مقابلات افتراضية مع أصحاب الأعمال عبر غرف التواصل والاجتماعات عن بعد والندوات الافتراضية والبريد الالكتروني لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة، والذي يفتح آفاق جديدة خارج عمليات التوظيف التقليدية للوصول لأفضل الكوادر المصرية الشابة المتميزة.

جدير بالذكر أن جامعة بني سويف تنفذ خطة استراتيجية تهتم بربط عملية البحث العلمي بسوق العمل والصناعة وتخريج أجيال قادرة علي المنافسة في سوق العمل، وكذلك انطلاقًا من مبدأ المسؤولية والمشاركة المجتمعية، فإن دور الجامعة لا يقتصر علي الجانب الأكاديمي فقط، بل دعم الطالب من الناحية العلمية والعملية لتنمية المجتمع والنهوض به.