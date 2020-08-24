شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيدًا لاستهلاك المياه.. تركيب أكثر من 36 ألف قطعة مياه موفرة بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن تركيب أكثر من 36 ألف قطعة مياه موفرة بمختلف الجهات الحكومية وللمواطنين تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن العمل على ترشيد استهلاك المياه من خلال استخدام أساليب بسيطة تساهم في عملية الترشيد.

وأضاف رئيس الشركة أنه توفر القطع الموفرة أكثر من 35% من استهلاك المياه، وهو ما يعود بالنفع على المواطن ويحقق أهداف الدولة في الاستفادة من كل قطرة مياه ويقلل هدرها ويحقق أحد أهم المحاور الاستراتيجية القومية للمياه.

وقال «صالح» إن من الضروري العمل على زيادة وعي المواطنين بقيمة كل نقطة مياه حتى يكون مفهوم الترشيد نابعًا من داخلهم وإدراكهم للتحديات المائية التي نواجهها في قطاع المياه، مؤكدًا أن ذلك يفرض علينا ضرورة العمل على تحقيق وفر حقيقي في كميات المياه المستهلكة سعيًا لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

وفي هذا الصدد، وفرت الشركة 3 أنواع من القطع الموفرة تنوعت بين قطع للحنفية العادية وقطع خاصة بالخلاط سن داخلي وقطع خاصة بالخلاط سن خارجي والتي أثبتت فاعليتها في ترشيد استهلاك المياه، وتحقيقًا لاستغلالها بالشكل الأمثل، بما يلبي كافة الاحتياجات والمتطلبات المتعلقة بالتوسع العمراني، والزيادة السكانية المستمرة.