شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن الإسماعيلية» تكشف عن طلب رسمي لـ«اليتيم» لعودته إلى الدار: «مُوقّع بيده» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مها الحفناوى، مدير عام التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، عن وثيقة رسمية عبارة عن طلب موقّع من أسامة سعد الشاب اليتيم، الذي وجه استغاثة في فيديو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي يطالب فيه بالعودة إلى دار أيتام الإسماعيلية قادمًا من إحدى دور الأيتام من القاهرة، وأثار تعاطف الملايين معه.

وقالت «الحفناوي» في تصريحات صحفية، الإثنين، إن «يتيم الإسماعيلية» تقدم بطلب رسمي مُوقّع عليه بخط يديه في يونيو الماضي، لنقله من دار أيتام المستقبل بالإسماعيلية إلى الإسكندرية وتحديدًا قرية «SOS» للرعاية اللاحقة الخاصة بالأيتام فوق 18عامًا.

وحصلت «المصري اليوم» على صورة من الطلب، الذي يدحض ادعاءات «أسامة» في الفيديو بأنه «تعرض لاضطهاد وتعسف من مديرة التضامن»، التي جددت تأكيدها بالترحيب بعودته بعد استكمال الأوراق اللازمة من الدار التي يقيم بها بالقاهرة.

وقالت «مها» إن «علاقتها بأسامة ممتازة، وكان يشاركها في أي مناسبات خاصة بالأيتام، ويحرص على التواصل الدائم معها ومع كل قيادات المديرية، ولكنه يعانى عدم الاستقرار في مكان وقام بالانتقال بين أكثر من محافظة».

كانت مها الحفناوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الإسماعيلية، قد كشفت عن تفاصيل مثيرة حول استغاثة الطفل أسامة سعد، أحد نزلاء دار أيتام تابعة للوزارة، بالرئيس عبدالفتاح السيسي عبر فيديو مباشر على مواقع التواصل الاجتماعى، زعم فيه أنه «طُرد من الدار ويرغب العودة إلى زملائه».

وقالت «الحفناوي» في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن «الطفل أسامة يثير المشاكل، وسبق ضبطه مخالفا لحظر كورونا خلال تصويره أحد الفيديوهات»، مضيفًة أنها ذهبت إلى قسم ثالث الإسماعيلية وقامت باستلام الطفل الذي تعهد بعدم مخالفة الحظر من واقع محضر رسمي.

وأضافت أن الطفل أسامة هو أحد أبناء دار الأيتام بالمحافظة، وتربى بها وحصل على الإعدادية، لكنه «دائم المشاكل والتنقل وعدم الاستقرار مثل باقي زملائه»، مؤكدة أنها «تقدر صغر سنه وساعدته أكثر من مرة للانتظام والالتزام دون جدوى، ثم فوجئت به يستغيث بالرئيس في فيديو على فيسبوك».

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وأوضحت وكيل وزارة التضامن أن الطفل أسامة «ليس على قوتها، ويقيم في دار رعاية تابعة لوزارة التضامن في القاهرة، وهي دار خاصة برعاية الأيتام فوق ست 18عامًا»، مشيرة إلى أن الطفل طلب قبل نحو شهرين الذهاب للعمل في محافظة بني سويف، وأنها نصحته بالبقاء في الإسماعيلية.

طلب رسمى يتوقيع اسامة يتيم الاسماعيلية صاحب فيديو الاستغاثة بالرئيس يطلب فيه نقله الى الاسكندرية