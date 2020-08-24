شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة كفرالشيخ تواصل استقبال طلاب المرحلة الأولى بمعاملها لتسجيل رغباتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مكتب التنسيق الرئيسي ومعامل التنسيق الإلكتروني لتنسيق الثانوية العامة بجامعة كفرالشيخ لليوم الثالث استقبال طلاب الثانوية العامة لمساعدة طلاب المرحلة الأولى على تسجيل رغباتهم طبقا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والإجابة على استفساراتهم بشأن تسجيل رغبات إلتحاقهم بالجامعات مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من الحرص على التباعد وارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت الدكتور أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية والمشرف العام على مكتب التنسيق الرئيسي ومعامل التنسيق الإلكتروني لتنسيق الثانوية العامة بالجامعة أن مكتب التنسيق شهد منذ اليوم الأول إقبال من طلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم واللاستفسارعن أعمال التنسيق وأليات اختيار الرغبات بالشكل الصحيح وبلغ عدد الطلاب 250 طالبا وطالبة .

وأضافت شاكر بأنها تتوقع استقبال المزيد من الطلاب خلال المراحل القادمة للتنسيق، مشيرة إلى التزام جميع الطلاب المتقدمين للتنسيق بالإجراءات الاحترازية والوقائية تنفيذا لخطة الجامعة .

وصرح رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتورعبدالرازق دسوقي أن إدارة الجامعة وضعت خطة لتسجيل تنسيق الجامعات للعام الجامعي 2020-2021م وتم تجهيز المعامل والقاعات التي ستقدم خدمات مكتب التنسيق من خلال أجهزة الحاسب الآلي والتي تم تجهيزها لتسجيل الرغبات للطلاب داخل قاعات مكتب التنسيق في كلية التربية النوعية .

ووجه دسوقي بتوفير سبل الدعم والرعاية للطلاب خلال تسجيل رغباتهم مع تواجد المختصين للإجابة على استفسارات الطلاب وتقديم الدعم والتسهيلات لهم.

وأضاف رئيس الجامعة بأنه تم تحديث الأجهزة وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع موقع التنسيق وكيفية تسجيل الرغبات، كما تم تدريب وتأهيل الموظفين المختصين للتعامل بكل سهولة مع الطلاب أثناء التنسيق تيسيراً على أبنائنا الطلاب خلال الخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

وشدد بضرورة التزام جميع المتواجدين بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات اللازمة للأشخاص والمستخدمة في تطهير الأماكن والأجهزة خلال فترة تسجيل الرغبات حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيمها.

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وأشاد رئيس جامعة كفرالشيخ بالإلتزام بالإجراءات الصحية وتنفيذ التدابير الوقائية والتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية ومعايير السلامة التي اتخذتها الجامعة والتزاما وتنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.