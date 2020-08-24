شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 3 أديرة قبطية بنقادة بعد إعادة ترميمها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح نيافة الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص، ورئيس دير رئيس الملائكة ميخائيل، ببرية الأساس بنقادة، 3 أديرة ببرية الأساس، بعد الانتهاء من أعمال الترميم بها، والتى استغرقت ثلاث سنوات، وهي دير رئيس الملائكة ميخائيل العامر ودير الأنبا بسنتاؤس ودير الشهيد مارجرجس المجمع.

وشارك في افتتاح الأديرة الـ3 الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بالمجلس الأعلى للآثار ممثلًا عن وزارة السياحة والآثار، والذي رافقه وفد من ممثلي قطاعات إدارة وزارة الآثار بالمنطقة، والمهندسة فاطمة رئيس الوحدة المحلية لمدينة نقادة، واللواء أحمد نصر مساعد مدير أمن قنا وعدد من القيادات الأمنية.

افتتاح ثلاث أديرة قبطية ببرية الأساس بنقادة بعد إعادة ترميمها

افتتاح ثلاث أديرة قبطية ببرية الأساس بنقادة بعد إعادة ترميمها