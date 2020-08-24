شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يُكرم 12 أماً مثالية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرًم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف 12 أماً مثالية «عاملة» من الفائزات في المسابقة التي نظمتها المحافظة ،لاختيار الأمهات المثاليات من الموظفات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية،وذلك في حضور اللواء هشام شادي السكرتير العام،واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،والأستاذة شيماء كرم رئيس وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بالمحافظة ورؤساء المدن ،ووسط تدابير احترازية والتزام بالإجراءات الوقائية

وقدم المحافظ التهنئة للأمهات المكرمات الفائزات في المسابقة التي نظمتها وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بالديوان العام ،حيث سلمهن مكافأة مالية،معربا عن سعادته بحضور هذه الفعالية لتكريمهن وتحفيزهن للاستمرار في التميز والنجاح سواء على صعيد الأسرة أو العمل ،مؤكدا على أهمية الدور المحورى للمرأة السويفية باعتبارها شريكاً أساسياً في بناء الأسرة ورعاية الأبناء ليكونوا عناصر فاعلة في النهوض بالمجتمع ،مشيرا إلى ان الاحتفال يأتي لرد الجميل لما تقدمه الأمهات بصفة عامة والأم العاملة على وجه الخصوص كأمثلة مشرفة للمرأة المصرية التي يحتذى بها في البذل والعطاء والتضحية بالوقت والجهد من أجل أداء رسالتها السامية وتقديرا لدروها ومكانتها على صعيد الأسرة والمجتمع ككل

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فيما أضاف اللواء هشام شادي السكرتير العام ،أن المسابقة تم الإعلان عنها في مطلع يناير الماضي «تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم»،وفقاً للكتاب الدوري من وزارة التنمية المحلية،لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى ديوان المحافظة والوحدات المحلية بهدف تعظيم دور الأم العاملة،لافتة إلى أنه تم ارجاء الفعالية نظرا لتداعيات فيروس كورونا وما ترتب عليه من إجراءات احترازية ،والتي كان المقرر اقامتها في مارس الماضي بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الأسرة والمرأة المصرية

من جانبها أشارت«شيماء كرم»رئيس وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بالمحافظة، أنه تم تشكيل لجنة لفحص ملفات المتقدمات برئاسة السكرتير العام وأعضاء من وحدة المراة والشؤون القانوينة والمالية والمواد البشرية والتفتيش المالي والمتابعة، لاختيار الأمهات الفائزات واللاتي انطبقن عليهن شروط الإعلان عن المسابقة من حيث عدد الأولاد والسن والتميز في العمل وغيرها من المعايير

شملت التكريم:إيمان منصور عبدالسلام وسهام سيد عبدالكريم من ديوان عام المحافظة،ومن مركز ومدينة الواسطى :إيمان محمد مراد،ومن مركز ومدينة ناصر:سهام بشاى عبده،ومن مركز ومدينة بني سويف :رضا منصور معوض،السيدة/ صفاء حسن عبدالوهاب،اصفاء عبدالحميد محمد، ومن مركز ومدينة اهناسيا :حبيبة عبدالله منيسى، ومن مركز ومدينة ببا: ا،صباح عبدالسلام السيد،وجيهان محمد عبدالهادي، ووطنية جمال أحمد، ونجاة محمود سيد عمار.