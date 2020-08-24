شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 40 طالباً لبنانياً في المصانع المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سفير مصر في لبنان السفير الدكتور ياسر علوي، وبمشاركة المستشارة التجارية بالسفارة المصرية في لبنان الدكتورة منى وهبة، اليوم مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية في بيروت ممثلة برئيس الجامعة الدكتور عمرو العدوي، ورئيس الجانب اللبناني لمجلس الاعمال المصري- اللبناني المُشترك الدكتور ربيع حسونة حول تدشين برنامج تدريبي لـ ٤٠ طالبا وطالبة من جامعة بيروت العربية في عدد من المصانع المصرية، في قطاعات الهندسة الميكانيكية وهندسة الاتصالات والبترول والصناعات الدوائية.

يستهدف البرنامج المساهمة في بناء قدرات الكوادر اللبنانية الشابة، ومساعدتهم على تلبية احتياجات سوق العمل المتطور من خلال التعرف على احدث آليات العمل في أكبر المصانع المصرية، وفي إعداد تصورات لمشروعات صناعية مشتركة تتم رعايتها مصريا ضمن برنامج حضانات الأعمال، وذلك تحت رعاية معالي وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع وبإشراف المهندس أحمد السويدي رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري اللبناني‪.

ويتكفل الجانب المصري من مجلس الأعمال المصري اللبناني بجميع تكاليف السفر والإقامة، والتدريب.