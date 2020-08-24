شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يكرم موظف بمرسى بني حسن: أنقذ 3 أشخاص من الغرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين طارق معتمد محمد وهو أحد موظفي مرسي بني حسن الشروق التابعة للوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص، لتمكنه من إنقاذ 3 اشخاص من الغرق، اثناء قيامهم بالسباحة بالقرب من المرسي، حيث منحه المحافظ شهادة تقدير ومبلغ مالي نظير شهامته.

وجه المحافظ له الشكر والتقدير على جهوده وتحركه السريع في عملية الإنقاذ وتقديراً لدوره الإيجابي تجاه الواقعة، واصفًا ذلك بأنه ليس بجديد على شهامة ومروءة أهل المنيا ،مطالبا الجميع بان يتخذوه قدوه طيبه وان يحذو الجميع حذوه في شهامته ونبل اخلاقه.

أعرب الشاب، عن خالص شكره على حرص المحافظ على تكريمه وتقديره، مؤكداً انه شرف عظيم ان يتم تكريمه نظير القيام بالواجب الإنساني تجاه الاخرين.

محافظ المنيا يكرم موظف انقذ 3 اطفال من الغرق

محافظ المنيا يكرم موظف انقذ 3 اطفال من الغرق

محافظ المنيا يكرم موظف انقذ 3 اطفال من الغرق

محافظ المنيا يكرم موظف انقذ 3 اطفال من الغرق

محافظ المنيا يكرم موظف انقذ 3 اطفال من الغرق