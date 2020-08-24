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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يكرم موظف بمرسى بني حسن: أنقذ 3 أشخاص من الغرق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين طارق معتمد محمد وهو أحد موظفي مرسي بني حسن الشروق التابعة للوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص، لتمكنه من إنقاذ 3 اشخاص من الغرق، اثناء قيامهم بالسباحة بالقرب من المرسي، حيث منحه المحافظ شهادة تقدير ومبلغ مالي نظير شهامته.
وجه المحافظ له الشكر والتقدير على جهوده وتحركه السريع في عملية الإنقاذ وتقديراً لدوره الإيجابي تجاه الواقعة، واصفًا ذلك بأنه ليس بجديد على شهامة ومروءة أهل المنيا ،مطالبا الجميع بان يتخذوه قدوه طيبه وان يحذو الجميع حذوه في شهامته ونبل اخلاقه.
أعرب الشاب، عن خالص شكره على حرص المحافظ على تكريمه وتقديره، مؤكداً انه شرف عظيم ان يتم تكريمه نظير القيام بالواجب الإنساني تجاه الاخرين.
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